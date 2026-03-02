NewsCalcioNapoli

Capozucca: ”Scudetto andato, ma Conte ha delle attenuanti”

By Lorenzo Capobianco
Il direttore sportivo Stefano Capozucca, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato di quella che è stata la lotta Scudetto, con l’Inter ormai avviato alla vittoria:

“A questo punto penso che l’Inter lo Scudetto possa perderlo soltanto da sola. Quest’anno la differenza rispetto alle altre squadre è notevole e il fatto di non giocare in Champions dà la possibilità di pensare solo ed esclusivamente al campionato”. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli? “Il Milan non ha sbagliato. Non è partito con l’idea di vincere lo Scudetto. Ad Allegri non si può rimproverare nulla. Il Napoli ha avuto un numero elevato di infortuni. Poi anche nei momenti importanti gli sono mancati tanti calciatori. Conte ha delle attenuanti”

