Arbitri: altra giornata negativa in casa Napoli

C’era Gianluca Rocchi al Bentegodi per provare a placare le tensioni nell’aria dopo la pessima direzione arbitrale di Chiffi a Bergamo. E Colombo, bocciato dal Mattino (voto 4,5) perché era impossibile non vedere la plateale spinta su Buongiorno da cui poi è scaturito il gol del pareggio del Verona, viene “salvato” dai vertici dell’Aia.

La prova del fischietto di Como viene considerata sufficiente anche se è evidente che poteva fare di meglio. Il giallo – per fallo di Suslov su Gutierrez, da rosso per il Napoli – viene considerato invece il provvedimento giusto. Mentre il fallo non chiamato di Bowie su Buongiorno (che porta al corner del pareggio) era fallo E a Colombo è stato detto. Una decisione che però il Var (da protocollo) non può sanare.

