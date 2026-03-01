Vittoria e tre punti: il messaggio di Giovane sui social

Dopo la sofferta vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona per 2‑1, uno dei protagonisti della squadra ha voluto condividere la propria gioia con i tifosi. Giovane Do Nascimento Santana, attaccante brasiliano, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo social celebrando il successo e l’impegno della squadra: “Vittoria. Tre punti. Congratulazioni alla squadra! Grazie, Dio! Forza Napoli”.

Il post evidenzia il legame del giocatore con il gruppo e l’importanza del risultato in chiave classifica. Nella partita, decisiva è stata la rete di Romelu Lukaku nei minuti di recupero, ma anche Giovane ha avuto un ruolo significativo, contribuendo alla manovra offensiva e partecipando attivamente alle azioni decisive.

Il messaggio condiviso dal brasiliano riflette anche la gioia e la gratitudine per il lavoro collettivo, con un chiaro riferimento al contributo di compagni e allenatore. L’esultanza sui social ha raccolto numerosi commenti e apprezzamenti da parte dei tifosi, confermando la vicinanza del pubblico e il sostegno alla squadra dopo un match così combattuto.

Con questa vittoria, il Napoli consolida la propria posizione in classifica e può guardare con fiducia ai prossimi impegni, mentre Giovane continua a mostrarsi come un elemento importante e motivato del gruppo, pronto a dare il massimo per la squadra.