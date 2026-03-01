NewsCalcioNapoli

Vittoria e tre punti: il messaggio di Giovane sui social

By Sara Mazzone
Dopo la sofferta vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona per 2‑1, uno dei protagonisti della squadra ha voluto condividere la propria gioia con i tifosi. Giovane Do Nascimento Santana, attaccante brasiliano, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo social celebrando il successo e l’impegno della squadra: “Vittoria. Tre punti. Congratulazioni alla squadra! Grazie, Dio! Forza Napoli”.

Il post evidenzia il legame del giocatore con il gruppo e l’importanza del risultato in chiave classifica. Nella partita, decisiva è stata la rete di Romelu Lukaku nei minuti di recupero, ma anche Giovane ha avuto un ruolo significativo, contribuendo alla manovra offensiva e partecipando attivamente alle azioni decisive.

Il messaggio condiviso dal brasiliano riflette anche la gioia e la gratitudine per il lavoro collettivo, con un chiaro riferimento al contributo di compagni e allenatore. L’esultanza sui social ha raccolto numerosi commenti e apprezzamenti da parte dei tifosi, confermando la vicinanza del pubblico e il sostegno alla squadra dopo un match così combattuto.

Con questa vittoria, il Napoli consolida la propria posizione in classifica e può guardare con fiducia ai prossimi impegni, mentre Giovane continua a mostrarsi come un elemento importante e motivato del gruppo, pronto a dare il massimo per la squadra.

