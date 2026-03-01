NewsCalcioNapoli

Trotta: ”Non convinto della permanenza di KDB”

La sensazione

By Lorenzo Capobianco
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.
Entrambi ( De Bruyne e Anguissa ndr) sono stati assenti per gran parte della stagione, crede che uno dei due o entrambi possano andare via a fine stagione?

“Su De Bruyne ho un grandissimo punto interrogativo. De Bruyne è uno dei candidati a lasciare il Napoli a fine stagione, ma non so quali siano le intenzioni della società né quelle del calciatore. Per quanto riguarda Anguissa, potrebbe esserci l’idea, sia da parte sua sia da parte del club, che un ciclo a Napoli sia finito, oppure, al contrario, dopo questo lungo periodo complicato, potrebbe avere voglia di rimettersi in gioco proprio qui, dove ha dimostrato di essere molto legato alla piazza, così come i tifosi sono legati a lui.”
Quindi, secondo lei, se uno dei due dovesse andare via sarebbe De Bruyne?
“Sì, è una sensazione. Però è solo una mia impressione, non una certezza.
