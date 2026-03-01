Trotta: ”KDB e Anguissa assenze pesantissime”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“È pesata tanto. È un giocatore importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per temperamento, personalità ed esperienza. Parliamo di un calciatore che dà equilibrio e spessore alla squadra. Non è semplice quantificare in punti la sua assenza, non posso dirle se il Napoli senza di lui abbia cinque o otto punti in meno, però sicuramente qualche punto in più lo avrebbe portato. Negli ultimi anni si è specializzato negli inserimenti e sono mancati anche i suoi gol.”

“È pesata nella misura in cui non abbiamo visto il vero De Bruyne. Ha avuto problemi fisici importanti e non è mai riuscito a trovare continuità. A differenza di Anguissa, con cui possiamo fare un confronto tra il Napoli con lui e senza di lui perché ci ha abituati a prestazioni eccellenti, con De Bruyne non abbiamo avuto la possibilità di vedere il suo reale impatto. Per questo, alla lunga, secondo me è pesata di più l’assenza di Anguissa.”