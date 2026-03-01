Adnkronos News

Torino-Lazio, Simeone segna ed esulta come… Sal Da Vinci

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Giovanni Simeone segna e omaggia… Sal Da Vinci. L’attaccante del Torino, dopo aver siglato il vantaggio granata nella sfida di oggi, domenica 1 marzo, contro la Lazio, ha deciso di rinnovare la sua esultanza prendendo ispirazione dal festival di Sanremo 2026, che ha appena incoronato vincitore il cantante napoletano. 

Factory della Comunicazione

Succede tutto al 21′. Simeone viene lanciato in profondità e batte Provedel in uscita, rendendo inutile il tentativo di salvataggio di Provstgaard e portando avanti i granata. I compagni lo sommergono in un abbraccio e poi ecco il balletto davanti alla telecamera: l’argentino indica lo schermo, poi sé stesso, stringe il pugno e lo sbatte contro la mano aperta, per poi sugellare il suo ‘per sempre sì’ indicandosi l’anulare.  

Una performance perfetta, con Sal Da Vinci che, dopo Sanremo, conquista anche la Serie A. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tredici Pietro, il retroscena con papà Gianni: “Non voleva duettare con…

Adnkronos News

Sal Da Vinci canta a Domenica In, raggiunge la platea e… cade

Adnkronos News

Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta

Adnkronos News

Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all’Iran

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.