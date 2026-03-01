Stadio Bentegodi: gruppo di tifosi azzurro aggredito ed accerchiato

E’ storicamente uno stadio ostico, quello del Bentegodi. Non solo per il tifo (ovvio) per la propria squadra, è ostico per l’ambiente che si crea quando in campo c’è il Napoli come avversario. Purtroppo, gli anni passano, ma la situazione non cambia mai. Ieri, quando c’è stato il gol di Lukaku, nel finale, se possibile, le cose sono anche peggiorate. C’è da dire che l’attaccante belga era stato offeso dal suo ingresso in campo. Il Il Mattino racconta quanto accaduto: “Nel settore della tribuna Ovest, una quindicina di tifosi del Napoli – tra questi era presente anche l’ex procuratore aggiunto della Figc, Marco Di Lello – sono stati aggrediti e accerchiati da un nutrito gruppo di tifosi dell’Hellas. Il settore era destinato agli ospiti istituzionali: sono stati tempestivi gli interventi degli steward del club di casa che hanno immediatamente evitato che l’aggressione potesse degenerare. Per uscire dallo stadio, in ogni caso, i tifosi sono stati scortati. Alcuni facinorosi sono stati identificati. Non è escluso che possano essere denunciati. Nel settore ospiti, c’erano almeno un migliaio di persone, provenienti dal Nord Italia. Per loro, nessun problema all’uscita dello stadio”.

