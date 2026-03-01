CalcioNapoliNews

Situazione terzini: Spinazzola probabile, sì a Guti, no ad Olivera

By Gabriella Calabrese
Inutile dire che le grandi manovre, in vista del mercato estivo e della prossima stagione, sono già iniziate. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato proprio di alcune operazioni di casa Napoli in ottica terzini: “Il presente dice che il Napoli, con questa rosa, era l’unica squadra strutturata di livello candidata come anti-Inter, pronta a giocarsi e a contendere lo scudetto ai nerazzurri. E invece così non è stato e non sarà. Bisognerà capire se Conte rimarrà, se De Laurentiis punterà su altre figure anche in dirigenza, cosa succederà: ci sarà tempo e modo per parlarne tra un paio di mesi. Oltre poi sciogliere le riserve sui rinnovi: ha offerto un nuovo contratto a Spinazzola, lui vorrebbe un biennale, si tratta. La sensazione è che alla fine Spinazzola possa restare, con Gutierrez protagonista e titolare a sinistra, mentre Oliveira saluterà e sarà ceduto per fare cassa, anche perché in questo momento è la terza scelta. Non ha senso avere tre terzini sinistri e poi a destra nessuno”. 

