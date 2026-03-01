Serie B, il ritorno al gol di Insigne! – ANSA
Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara è stato uno di quei bellissimi ritorni, lì dove tutto è iniziato per lo scugnizzo napoletano.
Il Pescara versa in una situazione negativa, fanalino di coda del campionato, ma oggi può sorridere anche grazie al Gol del proprio ex beniamino, che è tornato proprio per risollevare i biancoazzurri. All’Adriatico il Pescara batte 2-1 il Palermo. A ispirare gli abruzzesi Lorenzo Insigne, autore del gol del pari, ma soprattutto di grandi giocate.