Serie A, lunch match Cremonese/Milan: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
Nel lunch match di questa domenica di Serie A, la Cremonese ospita il Milan. Due squadre reduci da una sconfitta, quella di Roma per i ragazzi di Nicola, quella casalinga con il Parma per la compagine di Allegri. Due team in cerca di riscatto. Palla al centro alle ore 12.30 allo Zini. I due tecnici hanno da poco comunicato gli undici con cui intendono dare inizio alla gara. Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

