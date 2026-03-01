Sassuolo eroico in dieci: Atalanta ko e Champions più lontana

Al Mapei Stadium il Sassuolo sorprende una stanca Atalanta vincendo 2-1, nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora.

I padroni di casa si sono trovati infatti in 10 uomini a causa di un’espulsione diretta di Pinamonti, che arriva in ritardo in scivolata, con il piede molto alto.

L’Atalanta sembra avere il pieno controllo della partita ma a sorpresa è il Sassuolo a passare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ismael Kone che sbuca alle spalle di tutti e buca Carnesecchi.

Nel secondo tempo gli ospiti tentano in tutti i modi di pareggiare, anche scoprendosi e lasciando spazi ampi in contropiede a Laurientè che al minuto 69’ riesce a sfruttarli servendo un’assist a Thorstvedt, che calcia benissimo da fuori area raddoppiando per i suoi.

A nulla serve il goal di Musah nel finale. Perde l’Atalanta e si allontana dalla corsa Champions.

Tabellino:

SASSUOLO-ATALANTA 2-1

RETI: 22′ Koné, 69′ Thorstvedt, 88′ Musah

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné (88′ Doig), Matic (73′ Lipani), Thorstvedt; Berardi (73′ Nzola), Laurienté (73′ Fadera – dal 79′ Iannoni), Pinamonti.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Bakola, Pedro, Vranckx, Volpato, Moro.

Allenatore: Fabio Grosso

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (74′ Hien), Kolasinac; Bellanova (45′ Zappacosta), Pasalic, De Roon, Bernasconi (45′ Sulemana); Samardzic, Zalewski (67′ Musah); Scamacca (45′ Kristovic).

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossouno, Bakker, Vavassori.

Allenatore: Raffaele Palladino

Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Grosso (S), Matic (S), Zalewski (A)

Espulsi: 16′ Pinamonti (S) per fallo di gioco

Recupero 1° tempo: 2′

Recupero 2° tempo: 6′

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido;

ASSISTENTI: Alessandro Cipressa di Lecce; Mattia Politi di Lecce;

IV: Giuseppe Mucera di Palermo;

VAR: Luigi Nasca di Bari; A-VAR: Daniele Doveri di Roma 1.