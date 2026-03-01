NewsCalcioSerie A

Sassuolo eroico in dieci: Atalanta ko e Champions più lontana

By Sara Di Fenza
0

Al Mapei Stadium il Sassuolo sorprende una stanca Atalanta vincendo 2-1, nonostante l’inferiorità numerica per più di un’ora.
I padroni di casa si sono trovati infatti in 10 uomini a causa di un’espulsione diretta di Pinamonti, che arriva in ritardo in scivolata, con il piede molto alto.
L’Atalanta sembra avere il pieno controllo della partita ma a sorpresa è il Sassuolo a passare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ismael Kone che sbuca alle spalle di tutti e buca Carnesecchi.
Nel secondo tempo gli ospiti tentano in tutti i modi di pareggiare, anche scoprendosi e lasciando spazi ampi in contropiede a Laurientè che al minuto 69’ riesce a sfruttarli servendo un’assist a Thorstvedt, che calcia benissimo da fuori area raddoppiando per i suoi.
A nulla serve il goal di Musah nel finale. Perde l’Atalanta e si allontana dalla corsa Champions.

Factory della Comunicazione

Tabellino:

SASSUOLO-ATALANTA 2-1

RETI: 22′ Koné, 69′ Thorstvedt, 88′ Musah

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné (88′ Doig), Matic (73′ Lipani), Thorstvedt; Berardi (73′ Nzola), Laurienté (73′ Fadera – dal 79′ Iannoni), Pinamonti.
A disposizione:  Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Bakola, Pedro, Vranckx, Volpato, Moro.
Allenatore: Fabio Grosso

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (74′ Hien), Kolasinac; Bellanova (45′ Zappacosta), Pasalic, De Roon, Bernasconi (45′ Sulemana); Samardzic, Zalewski (67′ Musah); Scamacca (45′ Kristovic).
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossouno, Bakker, Vavassori.
Allenatore: Raffaele Palladino

Ammoniti: Idzes (S), Bernasconi (A), Grosso (S), Matic (S), Zalewski (A)
Espulsi: 16′ Pinamonti (S) per fallo di gioco

Recupero 1° tempo: 2′
Recupero 2° tempo: 6′

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido;
ASSISTENTI: Alessandro Cipressa di Lecce; Mattia Politi di Lecce;
IV: Giuseppe Mucera di Palermo;
VAR: Luigi Nasca di Bari; A-VAR: Daniele Doveri di Roma 1.

Potrebbe piacerti anche
News

Conte si aggrappa al risultato: vittoria sofferta in un pomeriggio grigio

News

Biglietti Napoli – Torino: Pochi posti ancora liberi. Sold out vicino!

News

Iannicelli sul Napoli: “Ho l’impressione che ci siano delle situazioni in…

News

Collina: “Sta funzionando molto bene il Football Video Support”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.