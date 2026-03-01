Adnkronos News

Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Anche Carlo Verdone esulta per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’. E in un post social si congratula con l’artista napoletano, postando una foto di loro due sul set di ‘Troppo forte’, film che ha visto nel cast anche Alberto Sordi e Mario Brega. “I miei complimenti e un abbraccio sincero: oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”, scrive il regista e attore romano. 

Factory della Comunicazione

 

“Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà – scrive ancora Verdone – venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate”, mentre Sal Da Vinci “giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

MotoGp Thailandia, vince Bezzecchi e Marquez si ritira

Adnkronos News

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

Adnkronos News

Sanremo, 11.022.000 spettatori con il 68,8% di share per la finale

Adnkronos News

Meteo inizio marzo, Italia in ‘bolla’ anticiclonica: oltre 20°C al Sud e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.