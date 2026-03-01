Adnkronos News

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%.  

Factory della Comunicazione

Nel voto totale (che univa Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio), quello che ha decretato la vittoria, Sal Da Vinci è in testa col 22,2% mentre Sayf è al 21,9%, seguito da Ditonellapiaga col 20,6%, da Arisa col 18,9% e da Fedez & Masini con il 16,5%.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

MotoGp Thailandia, vince Bezzecchi e Marquez si ritira

Adnkronos News

Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”

Adnkronos News

Sanremo, 11.022.000 spettatori con il 68,8% di share per la finale

Adnkronos News

Meteo inizio marzo, Italia in ‘bolla’ anticiclonica: oltre 20°C al Sud e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.