Roma-Juventus, le formazioni ufficiali – Live Serie A

By Daniele Garofalo
Le formazioni ufficiali di Roma-Juventus, riportate da Sky. Le scelte di Gasperini e Spalletti in vista di un match che ha tutti gli occhi puntati addosso.

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

A disp: De Marzi, Zelezny, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

A disp: Pinsoglio, Di Gregorio, Cabal, Gatti, Kostic, Miretti, Openda, Zhegrova, Adzic, Boga.

