NewsCalciomercatoIn Evidenza

Palestra, il Napoli monitora la situazione! – Mediaset

By Daniele Garofalo
Non è un mistero, il giovane terzino dell’Atalanta, Marco Palestra, lascerà il Cagliari per far ritorno a Bergamo. Per lui sono previsti palcoscenici più alti e club più blasonati.

Prestazioni eccellenti con la maglia del Cagliari quest’anno, che hanno costretto le Big d’Italia a monitorare la situazione attorno al laterale. Insieme all’Inter e alla Juventus, anche il Napoli guarda attentamente il giovane italiano. Come riportato dall’edizione odierna di Mediaset:

“A fine stagione lascerà la Sardegna per fare ritorno all’Atalanta, squadra proprietaria del suo cartellino. Tutto fa pensare che, la prossima estate, Palestra possa essere l’ennesima super plusvalenza bergamasca. La fila di pretendenti è già lunghissima: Inter, Juventus e Napoli seguono con attenzione il ragazzo.”

