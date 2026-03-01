Olivera verso l’addio? Schira svela il piano del Napoli

Il Napoli sta iniziando a programmare le mosse per il prossimo mercato e uno dei reparti più osservati è quello degli esterni. A fare il punto sulla situazione è il giornalista Nicolò Schira, che ha parlato di una possibile rivoluzione sulle fasce, con diversi movimenti sia in entrata che in uscita.

Factory della Comunicazione

Secondo Schira, il nome più caldo in questo momento è quello di Mathías Olivera. Il terzino uruguaiano, arrivato a Napoli nel 2022, potrebbe essere inserito nella lista dei cedibili. La società starebbe valutando la possibilità di lasciarlo partire per fare cassa e utilizzare il ricavato per rinforzare la rosa in settori considerati prioritari.

La sua eventuale cessione aprirebbe la strada a nuovi innesti sugli esterni, dove il Napoli vuole inserire giocatori più dinamici e adatti al progetto tecnico che verrà. L’idea è quella di costruire un reparto più completo, capace di garantire spinta, copertura e continuità durante tutta la stagione.

Per il momento non ci sono trattative in corso, ma le indicazioni raccolte fanno pensare che l’estate degli azzurri potrebbe essere molto movimentata. Le fasce difensive, in particolare, potrebbero essere al centro delle prime decisioni del club.