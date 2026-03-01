Napoli, situazione rientri, McTominay scalpita

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, ieri al Bentegodi, il Napoli si proietta già al Torino, che affronterà venerdì prossimo, e il pensiero va ai possibili rientri, a partire da McTominay. Il Corriere dello Sport scrive: “Se il Verona è ultimo con 15 punti e una serie di 9 sconfitte nelle ultime 12 partite, comunque, un motivo ci sarà. Anzi: non vince dal 14 dicembre e nel 2026 è la squadra con più ko nei campionati top d’Europa (8 su 11 giornate). Sammarco, alla quarta panchina, può fare davvero poco di più: tutto sommato i suoi avevano tenuto testa ai campioni d’Italia e si sono arresi soltanto al 96′. Ed è un dato che la dice lunga sulla partita del Napoli: dopo il pareggio di Akpa Akpro al 65′ – deviato – e prima del sinistro di Lukaku, la reazione aveva prodotto solo un tiro nello specchio di Elmas, parato da Montipò. Il simbolo delle difficoltà in produzione di una squadra che gioca prevalentemente su Hojlund, sulla sponda di Hoj. Lui che è uno squalo in campo aperto. Le assenze, su tutte quella di McTominay, hanno dimezzato le soluzioni, ma qualcosa si muove: Anguissa è ormai pronto, De Bruyne sta accelerando, McT è in agguato. Rientri a parte, resta un dato inconfutabile: venerdì con il Torino, la prima di altre tre partite accessibili fino alla sosta, servirà molto di più”.

Factory della Comunicazione