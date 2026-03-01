Napoli, settimana decisiva: Conte (forse) ritrova i suoi big verso la sfida col Torino

Tripla Fab missione per il Napoli nella settimana che porta dritta alla sfida con il Torino, in programma venerdì alle 20.45 con il Torino al Maradona: Conte potrebbe ritrovare in un colpo solo Frank Anguissa, Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Anguissa, assente dalla sconfitta del complicato pomeriggio del 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna e in campo per quarantacinque minuti nell’allenamento congiunto di metà settimana con il Giugliano, avrebbe potuto anche partecipare alla trasferta di Verona ma Conte ha preferito attendere ancora qualche giorno. E così, è lui il primo candidato al rientro nella sfida con il Toro. Anche De Bruyne è quasi pronto dopo oltre quattro mesi di attesa per l’intervento alla coscia destra: la sua ultima partita è data 25 ottobre contro l’Inter, e ciò significa che come Frank non ha mai giocato nel 2026, ma durante il periodo trascorso in Belgio ha lavorato molto bene e una settimana fa si è presentato in sede in una condizione generale sbalorditiva, considerando la situazione. Ecco perché insegue la prima convocazione con il Torino. Per finire, Scott McTominay: è fuori dal secondo tempo di Marassi per la riacutizzazione di un’infiammazione tendinea e oltre alla partita di ieri al Bentegodi ha saltato, in serie, anche i quarti di coppa Italia con il Como e le sfide di campionato con Roma e Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport