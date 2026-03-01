Adnkronos News

MotoGp Thailandia, vince Bezzecchi e Marquez si ritira

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di MotoGP in Thailandia nel primo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, disputata sul circuito di Buriram, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi oggi 1 marzo. 

Factory della Comunicazione

Giornata nera per Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è stato il ritiro del campione del ha dovuto abbandonare la gara a causa di un problema alla ruota posteriore della sua Ducati. Marquez, che partiva dalla seconda posizione in griglia, ha alzato bandiera bianca dopo un errore. 

Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Pedro Acosta e Raul Fernandez, rispettivamente su KTM e Trackhouse. Acosta è stato il più veloce dei due e ha preceduto Fernandez sul traguardo per pochi secondi. Questo risultato consente ad Acosta, vincitore nella Sprint, di prendere il comando del Mondiale. 

La corsa è stata anche segnata dal ritorno di Jorge Martin, campione del mondo 2024, che ha chiuso al quarto posto dopo una stagione difficile segnata dagli infortuni. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

Adnkronos News

Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”

Adnkronos News

Sanremo, 11.022.000 spettatori con il 68,8% di share per la finale

Adnkronos News

Meteo inizio marzo, Italia in ‘bolla’ anticiclonica: oltre 20°C al Sud e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.