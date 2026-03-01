Adnkronos News

Morto Rino Marchesi, ex tecnico di Napoli, Inter e Juventus: aveva 88 anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il mondo del calcio piange la scomparsa all’età di 88 anni di Rino Marchesi, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Inter e Juventus, morto oggi, domenica 1 marzo. A dare l’annuncio il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.  

Factory della Comunicazione

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985”.  

sport

