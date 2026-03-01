NewsCalcioNapoli

L’MVP Lukaku parla del padre, piange. JJ: “La nostra forza è il gruppo”

«Prima di Napoli ero morto. Perdere mio padre è stato un brutto colpo»

By Giuseppe Sacco
0

Scatto Champions per il Napoli dopo il 2-1 inferto poco fa in trasferta all’Hellas Verona nell’anticipo del Bentegodi della 27esima di campionato. A decidere il match stavolta il gol allo scadere di Romelu Lukaku, l’MVP secondo Dazn. Queste le sue parole all’emittente assieme a quelle del compagno Juan Jesus.

 

 Tornato nel momento più importante?

Lukaku: «Il gol è pesantissimo ma sono felice per la squadra.Abbiamo lavorato molto in settimana per provare a fare risultato. Peccato per il gol preso ma sono 3 punti fondamentali. guardiamo avanti ».

Giallo esagerato nel finale?

Juan Jesus: «Ci sta fare un fallo in più ma secondo me c’era fuorigioco prima. Va bene lo stesso. Sono contento per Romelu che ha faticato tanto durante questi mesi per tornare a darci una mano e alla fine ce l’ha fatta. Lo ringraziamo».

Dispiacere per una stagione decisa dagli infortuni?

Juan Jesus: «Non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo avuto un brutto periodo dove abbiamo perso tanti giocatori, ma credo che al completo avremmo dato fastidio a tanti. Abbiamo preso KDB che è un dei più forti e abbiamo scoperto Vergara e Guttierrez. Guardiamo anche i lati positivi. La nostra forza è il gruppo perché tutti ci impegnano al massimo sempre».

Come sono stati quest mesi?

Lukaku«A livello personale il calcio mi dà tanto anche se ho avuto tutto in vita mia, ma perdere mio padre è stato un grande macigno (piange ndr). Cerco di andare avanti per i miei figli, per mio fratello e anche per il Napoli perché prima ero molto calcisticamente. Devo tanto a questo gruppo e questo gol mi ripaga di tutto».

Partita difficile da reggere sul piano mentale?

Hojlund: «Sì, anche perché alla fine mi sono mosso anche in un ruolo diverso dal solito, ovvero da seconda punta. Sono comunque contento dei 3 punti e di aver segnato un altro gol per questa maglia, anche se potevamo fare meglio dal punto di vista della prestazione».

Come mi trovo a giocare insieme a Lukaku?

Hojlund: «Sono felicissimo per lui. Anche durante l’amichevole col Giugliano abbiamo giocato uno spezzone insieme ma sono pronto a qualsiasi cosa. Cosa gli ruberei per caratteristiche? Imparo ogni giorno da lui. Per me è un esempio. Vorrei imparare a proteggere il pallone come fa lui ma in realtà gli ruberei tutti i gol in carriera (ride ndr). Io pivot e lui centravanti? Per me va bene, sono sempre a disposizione del mister e della squadra».   Fonte: Il Mattino

