L’MVP Lukaku parla del padre, piange. JJ: “La nostra forza è il gruppo”

Scatto Champions per il Napoli dopo il 2-1 inferto poco fa in trasferta all’Hellas Verona nell’anticipo del Bentegodi della 27esima di campionato. A decidere il match stavolta il gol allo scadere di Romelu Lukaku, l’MVP secondo Dazn. Queste le sue parole all’emittente assieme a quelle del compagno Juan Jesus.

Factory della Comunicazione

Tornato nel momento più importante?

Lukaku: «Il gol è pesantissimo ma sono felice per la squadra.Abbiamo lavorato molto in settimana per provare a fare risultato. Peccato per il gol preso ma sono 3 punti fondamentali. guardiamo avanti ».

Giallo esagerato nel finale?

Juan Jesus: «Ci sta fare un fallo in più ma secondo me c’era fuorigioco prima. Va bene lo stesso. Sono contento per Romelu che ha faticato tanto durante questi mesi per tornare a darci una mano e alla fine ce l’ha fatta. Lo ringraziamo».

Dispiacere per una stagione decisa dagli infortuni?

Juan Jesus: «Non dobbiamo trovare scuse. Abbiamo avuto un brutto periodo dove abbiamo perso tanti giocatori, ma credo che al completo avremmo dato fastidio a tanti. Abbiamo preso KDB che è un dei più forti e abbiamo scoperto Vergara e Guttierrez. Guardiamo anche i lati positivi. La nostra forza è il gruppo perché tutti ci impegnano al massimo sempre».

Come sono stati quest mesi?

Lukaku: «A livello personale il calcio mi dà tanto anche se ho avuto tutto in vita mia, ma perdere mio padre è stato un grande macigno (piange ndr). Cerco di andare avanti per i miei figli, per mio fratello e anche per il Napoli perché prima ero molto calcisticamente. Devo tanto a questo gruppo e questo gol mi ripaga di tutto».

Partita difficile da reggere sul piano mentale?

Hojlund: «Sì, anche perché alla fine mi sono mosso anche in un ruolo diverso dal solito, ovvero da seconda punta. Sono comunque contento dei 3 punti e di aver segnato un altro gol per questa maglia, anche se potevamo fare meglio dal punto di vista della prestazione».

Come mi trovo a giocare insieme a Lukaku?

Hojlund: «Sono felicissimo per lui. Anche durante l’amichevole col Giugliano abbiamo giocato uno spezzone insieme ma sono pronto a qualsiasi cosa. Cosa gli ruberei per caratteristiche? Imparo ogni giorno da lui. Per me è un esempio. Vorrei imparare a proteggere il pallone come fa lui ma in realtà gli ruberei tutti i gol in carriera (ride ndr). Io pivot e lui centravanti? Per me va bene, sono sempre a disposizione del mister e della squadra». Fonte: Il Mattino