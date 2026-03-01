NewsCalcioIn Evidenza

Live Serie A, blackout Lazio: Torino-Lazio 2-0!

By Daniele Garofalo
Torino-Lazio 2-0, risultato finale all’Olimpico di Torino. I granata tornano alla vittoria e trovano un po’ di respiro allontanandosi dalla zona rossa, Lazio che non riesce ad uscire dal periodo negativo, 1 punto nelle ultime 3 partite.

Di seguito il tabellino della gara:

TORINO-LAZIO 2-0

MARCATORI: 21′ Simeone (T), 53′ Zapata (T)

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati (85′ Tameze), Gineitis (68′ Ilic), Obrador (72′ Nkounkou); Simeone (85′ Kulenovic), Zapata (73′ Casadei). All. D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (65′ Nuno Tavares); Belahyane (46′ Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Cancellieri (65′ Isaksen), Ratkov (46′ Noslin), Zaccagni (81′ Dia). All. Sarri

ARBITRO: Abisso

AMMONITI: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T), Tavares (L).

ESPULSI: –

