Live: partita pazza all’Olimpico! E’ 3-3

By Lorenzo Capobianco
Super partita tra Roma e Juventus: il big match per l’accesso in Champions è finito 3-3. L’amaro in bocca resta ai giallorossi, ripresi al 96esimo dal gol di Gatti. La Roma va avanti al 39esimo con Wesley, per poi vedersi pareggiare da Coincecao a inizio ripresa. Pochi minuti dopo è Ndicka a riportare avanti la formazioni di Gasperini. Passano 10 minuti e si passa al 3-1, gol di Malen. La partita sembra finita ma al 78esimo Boga regala una speranza alla Juve. Nell’assalto finale, poi, come detto è Gatti a trovare il definitivo 3-3.

Il risultato sorride al Napoli, che in un sol colpo recuopera due punti su due dirette inseguitrici.

