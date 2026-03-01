Il Napoli vince allo scadere: è la notte di Lukaku

Nella sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, il protagonista assoluto è stato Romelu Lukaku, decisivo nel regalare agli azzurri una vittoria pesantissima in pieno recupero.

La partita si era aperta con il vantaggio del Napoli grazie al colpo di testa di Rasmus Hojlund, ma il Verona aveva reagito nella ripresa trovando il pareggio con Akpa Akpro. Il match sembrava ormai indirizzato verso l’1-1, finché al 96’ Lukaku ha cambiato la storia della gara: sul calcio d’angolo finale, l’attaccante belga ha raccolto un pallone vagante e l’ha spedito in rete con un destro potente e preciso.

Oltre al gol, Lukaku ha offerto una prestazione solida, vincendo numerosi duelli fisici e facendo da riferimento costante per la manovra offensiva. Per presenza, lucidità e impatto sulla partita, la sua nomina a MVP è apparsa immediata e indiscutibile.

Con questo successo il Napoli conquista tre punti fondamentali e ritrova il suo centravanti nel momento più importante.

Sara Mazzone