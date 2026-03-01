Il Cds vota gli azzurri: la vince Conte con i cambi, la vince Big Rom

Ci pensa Big Rom. Una gara che improvvisamente diventa difficile, per un secondo tempo sotto tono e l’ennesima discutibile decisione arbitrale. Ma, dicevamo, c’è Big Rom. Il Napoli ne ha sentito tanto la mancanza, Conte di più. I voti del CdS alla performance azzurra in quel di Verona:



Corre moltissimo ma va poco in verticale nello sviluppo. Al 70’ ha il pallone dell’1-2: Montipò respinge.



Più scolastico del solito, di certo meno accompagnato e sostenuto dai trequartisti. Soffre di solitudine in costruzione.



Trascina la squadra nell’assalto finale con nerbo e un minimo di costrutto nonostante la foga e la fretta.



L’unica volta che riesce a verticalizzare, lancia Hojlund verso la porta. Spinge e sfida spesso Oyegoke, ma perde 18 possessi.



A destra a piede invertito, più concreto e incisivo di Politano. Suo il cross che porterà all’angolo della gloria finale.



Vivo, vivace, strappi di forza su Edmundsson – che per anticipare lui serve Hojlund sul gol del vantaggio – e qualche raffinatezza. Ma concretizza poco in termini di pericolosità e non va oltre un tiro alto.



Il grande ex, fischiatissimo, si riscatta pescando Lukaku (con deviazione di Niasse).

Un passo indietro rispetto a Bergamo. Forse anche uno e mezzo: poco cercato, poco intraprendente.

Ha detto che deve tanto al Napoli, ma anche il Napoli gli deve un bel po’ in questa folle corsa Champions: il primo gol dell’anno, dopo 281 giorni, è fondamentale. Produce anche sponde utili (per il tiro di Elmas, ad esempio).

Un minuto e 46” per eguagliare il suo record italiano: gol numero 9 in Serie A, costruito con Politano e finalizzato. Vive braccato da Bella-Kotchap e Nelsson ma lotta con furore, onorando la sua 28ª partita consecutiva dal 28 ottobre. Sua la deviazione sul gol del Verona.