FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale
(Adnkronos) –
LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del ‘gara bilaterale’ al Festival – così come l’ha ribattezzata Elettra Lamborghini – si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.
1. Lda e Aka 7even – 780 punti
2. Bambole di pezza – 570 punti
3. Sal Da Vinci – 520 punti
4. Samurai Jay – 512 punti
5. Dargen D’Amico – 484 punti
6. Ditonellapiaga – 460
7. Elettra Lamborghini – 427 punti
8. Eddie Brock – 420 punti
9. J-Ax – 411 punti
10. Sayf – 405 punti
11. Leo Gassmann – 366 punti
12. Ermal Meta – 344 punti
13. Arisa – 325 punti
14. Malika Ayane – 298 punti
15. Fulminacci – 282 punti
16. Serena Brancale – 266 punti
17. Fedez e Masini – 240 punti
18. Luchè – 237 punti
19. Levante – 218 punti
20. Enrico Nigiotti – 211 punti
21. Tommaso Paradiso – 208 punti
22. Michele Bravi -207 punti
23. Maria Antonietta e Colombre – 199 punti
24. Mara Sattei – 198 punti
25. Nayt – 175 punti
26. Patty Pravo – 173 punti
27. Tredici Pietro – 164 punti
28. Francesco Renga -135 punti
29. Raf – 130 punti
30. Chiello – 80 punti
—
spettacoli
[email protected] (Web Info)