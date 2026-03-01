Del Genio sul Napoli: “Con le medio-piccole è in difficoltà”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Canale 8, ecco le sue parole: “Senza la vittoria oggi eravamo nei guai, perché ci sono una serie di cose. La squadra è in difficoltà, adesso con alcuni rientri può sicuramente tornare a giocare ai suoi livelli. Il calendario del Napoli è la cosa che più mi preoccupa. Vado controcorrente, ma la dimostrazione l’abbiamo avuta oggi. Il Napoli quando deve giocare in big match sfodera grandi prestazioni, quando deve giocare con le medio-piccole è in difficoltà. C’è proprio una struttura di squadra che pone il Napoli in difficoltà in questo tipo di partite. Quindi abbiamo un calendario molto difficile, dobbiamo attingere da tutto l’organico sperando che rientrino in molti.

Quindi la vittoria è importantissima perché il Napoli in queste partite è in difficoltà. Poi se a questo aggiungiamo come motivo di seria preoccupazione, perché sono due discorsi che dobbiamo fare mettendo un punto, cambiando proprio pagina e iniziando un altro discorso. Se a questo aggiungiamo che alle nostre difficoltà si aggiungono una serie incredibile di decisioni arbitrali sfavorevoli, sommate le due cose, la qualificazione Champions potrebbe essere e forse ancora a rischio”.