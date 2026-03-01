Daniele Scardina, come sta l’ex pugile: “Sogno di tornare a camminare”

(Adnkronos) – “Il mio sogno è di tornare presto a camminare”. Daniele Scardina è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove il pugile è entrato sulle sue gambe grazie all’aiuto del fratello Giovanni e di un sopporto tecnico che lo sostiene in piedi.

Il pugile è stato colpito da un’emorragia cerebrale nel 2023: “Sono stati tre anni duri, la ripresa è lenta. Vedo mio fratello e mia mamma combattere più di me. Fa male”, ha detto Daniele Scardina che ha ammesso di pregare tutti i giorni per la sua salute.

Al suo fianco, ospite in studio, il fratello Giovanni che ha raccontato il momento più difficile per la famiglia: “Il momento più complicato è stato all’inizio, quando è entrato in coma. Ti fai tante domande, poi piano piano uno si rende conto che bisogna essere grati per quello che si ha”.

L’ex pugile ha raccontato che sta per iniziare un nuovo percorso di riabilitazione tra America Latina e Stati Uniti: “La mia è una lotta per tornare a vivere come prima. Il mio obiettivo è tornare a camminare”.

