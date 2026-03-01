D’Ambrosio bloccato a Dubai, per ora non c’è possibilità di rientro in Italia, la situazione

Dopo gli attacchi di USA e Israele verso l’Iran, la situazione in Medio Oriente è precipitata, e anche a Dubai sono stati attaccati dei grattacieli, e delle zone strategiche, come a Dubai, dove si trova l’ex calciatore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio. Il Mattino scrive: “Danilo D’Ambrosio, ex calciatore di Inter, Torino e Monza, è bloccato a Dubai dopo che nelle scorse ore la città è stata colpita da un drone. Diversi missili hanno colpito anche diversi hotel di lusso della città degli Emirati Arabi. L’ex difensore italiano sarebbe dovuto partire domani ma la situazione nelle ultime ore è precipiata e in questo momento non ha possibilità di rientrare in Italia.

D’Ambrosio ha parlato pochi minuti fa in diretta telefonica a Sky Sport, spiegando la preoccupante situazione in cui si trova: «Siamo scappati a casa di un amico perché ci hanno consigliato di non stare in alcune strutture. Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, poi è arrivato l’alert e siamo andati nel sottoscala. Saremmo dovuti partire domani ma l’aeroporto è stato chiuso , non c’è un allarmismo totale perché siamo in questo sottoscala da un paio d’ore ma non è sicuramente una situazione facile ed è preoccupante per chi non è abituato a vivere certe situazioni.

La Vela di Dubai è stata colpita da un drone, sono le due di notte e siamo ancora qui senza poter uscire».