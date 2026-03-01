NewsCalcioRassegna Stampa

D’Ambrosio bloccato a Dubai, per ora non c’è possibilità di rientro in Italia, la situazione

By Emilia Verde
0

Dopo gli attacchi di USA e Israele verso l’Iran, la situazione in Medio Oriente è precipitata, e anche a Dubai sono stati attaccati dei grattacieli, e delle zone strategiche, come a Dubai, dove si trova l’ex calciatore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio. Il Mattino scrive: Danilo D’Ambrosio, ex calciatore di Inter, Torino e Monza, è bloccato a Dubai dopo che nelle scorse ore la città è stata colpita da un drone. Diversi missili hanno colpito anche diversi hotel di lusso della città degli Emirati Arabi. L’ex difensore italiano sarebbe dovuto partire domani ma la situazione nelle ultime ore è precipiata e in questo momento non ha possibilità di rientrare in Italia.

Factory della Comunicazione

D’Ambrosio ha parlato pochi minuti fa in diretta telefonica a Sky Sport, spiegando la preoccupante situazione in cui si trova: «Siamo scappati a casa di un amico perché ci hanno consigliato di non stare in alcune strutture. Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, poi è arrivato l’alert e siamo andati nel sottoscala. Saremmo dovuti partire domani ma l’aeroporto è stato chiuso, non c’è un allarmismo totale perché siamo in questo sottoscala da un paio d’ore ma non è sicuramente una situazione facile ed è preoccupante per chi non è abituato a vivere certe situazioni.
La Vela di Dubai è stata colpita da un drone, sono le due di notte e siamo ancora qui senza poter uscire».
La squadra Sky Sport ha augurato buona fortuna a Danilo e a tutta la sua famiglia, vista la drammatica situazione in cui si trova. La speranza è che nelle prossime ore il difensore riesca a venire fuori da questo momento di grande preoccupazione”.
Potrebbe piacerti anche
News

Conte si sofferma sugli infortunati: da Anguissa a De Bruyne, bisognerà aspettare

News

CdS – “C’era una volta Lukaku, e c’è ancora!”

News

Conte si sente un allenatore nuovo: “Quest’annata mi sta migliorando…

News

Ci ha creduto fino alla fine, il Napoli espugna il Bentegodi (1-2). I numeri della…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.