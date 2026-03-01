D’Ambrosio bloccato a Dubai, per ora non c’è possibilità di rientro in Italia, la situazione
Dopo gli attacchi di USA e Israele verso l’Iran, la situazione in Medio Oriente è precipitata, e anche a Dubai sono stati attaccati dei grattacieli, e delle zone strategiche, come a Dubai, dove si trova l’ex calciatore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio. Il Mattino scrive: “Danilo D’Ambrosio, ex calciatore di Inter, Torino e Monza, è bloccato a Dubai dopo che nelle scorse ore la città è stata colpita da un drone. Diversi missili hanno colpito anche diversi hotel di lusso della città degli Emirati Arabi. L’ex difensore italiano sarebbe dovuto partire domani ma la situazione nelle ultime ore è precipiata e in questo momento non ha possibilità di rientrare in Italia.