Conte si sofferma sugli infortunati: da Anguissa a De Bruyne, bisognerà aspettare

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato al termine della gara vinta con il Verona, ieri al Bentegodi, sottolineando fra le altre cose, a situazione che riguarda gli infortunati. Il Corriere dello Sport scrive: “Come Lukaku: «Questo gol deve dargli morale e fiducia. Era fermo da agosto e sta facendo comunque fatica perché ha avuto un infortunio grave e so bene quanto soffra perché vorrebbe aiutarci. Crescerà ancora». Sugli altri infortunati: «Anguissa si è allenato con noi questa settimana, ma deve sentirsi bene lui. Mi auguro possa migliorare ancora per dirmi: ci sono, mister. De Bruyne questa settimana dovrebbe iniziare ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione. Ma andrà gestito. Serve equilibrio». Sulla partita vinta: «Avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi a portarla a casa, ne avevamo bisogno»”.

Factory della Comunicazione