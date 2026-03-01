Conte si sente un allenatore nuovo: “Quest’annata mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti”

Il Napoli ha battuto il Verona ieri al Bentegodi, con un gol di Lukaku nel finale di gara. Mister Conte ha parlato al termine della gara in conferenza stampa, sottolineando fra le altre cose, quanto è cambiato in questa stagione. Il corriere dello Sport scrive: “Chiedono a Conte del futuro dopo la vittoria contro l’Hellas, lui risponde citando il triennale firmato nell’estate del 2024: «Ho ancora un altro anno di contratto. Stiamo pensando al presente per disegnarci il miglior futuro possibile che vuol dire giocare la Champions, ma ci sarà da lottare perché in tanti hanno questa voglia. Fare la Champions è un discorso, le altre coppe un altro e noi sappiamo che stiamo correndo questo rischio». Conte si sente un allenatore diverso: «Quest’annata mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti. Per il futuro mi sento un allenatore molto più forte perché rimaniamo in piedi trovando sempre la soluzione giusta con questi ragazzi che hanno avuto tanti problemi e che vanno gestiti anche a livello umano»”.

Factory della Comunicazione