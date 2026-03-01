Colombo, la pagella dell’arbitro di Verona-Napoli! – Il Mattino

COLOMBO 5

Non avrebbe avuto gli effetti devastanti degli errori di Chiffi, ma Colombo non brilla. Anzi anche lui prende una serie di abbagli che non aiutano a riportare la quiete. C’era Rocchi sugli spalti, e certo non sarà stato contento nel non veder fischiare lo spintone plateale di Bowie su Buongiorno: sfortunato, perché dall’angolo nasce il gol. Lascia dubbi anche sul mancato rosso a Suslov, che entra durissimo e a piede alto su Gutierrez che ha appena battuto una rimessa con le mani. Dunque, indecisioni che contribuiscono ad alzare l’asticella delle tensione in campo. Peccato, perché nel primo tempo scegli il metro giusto ma poi cambia tutto nella ripresa e tutti e due gli allenatore vanno in tilt infatti vengono ammoniti per proteste. Quasi svogliato nella sua direzione.