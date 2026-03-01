Collina: “Sta funzionando molto bene il Football Video Support”

Il capo degli arbitri della FIFA Pierluigi Collina si è espresso su diversi argomenti del mondo arbitrale in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Nei prossimi panel dell’Ifab – ha esordito l’ex fischietto italiano – verrà fatta una valutazione complessiva per capire se, dopo dieci anni, il Var abbia bisogno di qualche cambiamento. Sta funzionando molto bene il Football Video Support, che però prevede l’utilizzo in partite con un numero limitato di telecamere. C’è la volontà di fare una valutazione complessiva di cosa potrebbe essere migliorato. Vedremo…”. Un altro tema toccato è quello dell’abbandono dal campo per decisioni che vanno contro quelle dell’arbitro, non per razzismo: “Quello di cui abbiamo discusso è – ha proseguito – per protesta contro una decisione dell’arbitro e non è accettabile. Per i casi di razzismo esiste una procedura codificata che gli arbitri sono chiamati a seguire e lo hanno fatto molto bene. Nessun giocatore oggetto di razzismo verrà mai punito”. Infine un commento sul fuorigioco: “È stato deciso di portare avanti la sperimentazione di diverse soluzioni e – ha concluso – fra queste il Canada testerà il day-light (la luce tra attaccante e difensore, ndr) nel suo campionato maggiore”.

