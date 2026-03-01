NewsCalcioNapoli

Ci ha creduto fino alla fine, il Napoli espugna il Bentegodi (1-2). I numeri della gara

By Giuseppe Sacco
Il Napoli conquista una vittoria fondamentale al Bentegodi al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Gli azzurri dimostrano carattere, qualità e grande determinazione, portando a casa tre punti pesantissimi grazie alla rete decisiva di Romelu Lukaku nel recupero.

La gara si sblocca immediatamente: al 2’ minuto il Napoli passa in vantaggio con Rasmus Højlund. L’azione nasce da un pallone profondo messo in area dopo una rimessa laterale offensiva: la difesa del Verona non riesce ad allontanare, il pallone resta vivo e l’attaccante danese prende il tempo ai difensori, svettando di testa e battendo Montipò da distanza ravvicinata. Un gol da vero centravanti, frutto di reattività e presenza nell’area piccola, che indirizza subito la partita a favore degli azzurri.

Dopo il vantaggio, il Napoli gestisce il possesso palla e prova a controllare il ritmo della partita, mantenendo il pallino del gioco. Il Verona però resta compatto e cresce con il passare dei minuti.

Nella ripresa, al 65’, i gialloblù trovano il pareggio con Akpa Akpro, che sfrutta un’azione insistita riportando il risultato in equilibrio e riaccendendo il Bentegodi.

Quando il match sembra destinato al pareggio, arriva il momento decisivo: al 95’, in pieno recupero, Romelu Lukaku si fa trovare pronto in area e con freddezza realizza il gol dell’1-2, facendo esplodere la panchina azzurra e regalando al Napoli una vittoria di enorme valore.

Statistiche della gara

Statistica Verona Napoli
Possesso palla 35,1% 64,9%
Tiri in porta 2 5
Tiri totali 8 8
Falli commessi 11 11
Calci d’angolo 2 5

Migliore in campo: Romelu Lukaku


Articolo di Giovanni Mirengo

