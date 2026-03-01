Adnkronos News

Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti di oggi, la star di Hollywood Demi Moore, icona del cinema mondiale, vincitrice di un Golden Globe, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award per ‘The Substance’ (2024), che le è valso anche la candidatura al Premio Oscar e al BAFTA.  

Factory della Comunicazione

Nella sua straordinaria carriera di 45 anni ha interpretato film entrati nella storia del cinema come ‘Ghost – Fantasma’ (1990), ‘Codice d’onore’ (1992), ‘Proposta indecente’ (1993), ‘La lettera scarlatta’ (1995), ‘Striptease’ (1996), ‘Il giurato’ (1996), ‘Soldato Jane’ (1997), ‘Charlie’s Angels – Più che mai’ (2003) e molti altri. 

Ci saranno anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti di ‘Un bel giorno’, al cinema dal 5 marzo, quarta prova da regista di Fabio De Luigi che torna sul grande schermo in coppia con Virginia Raffaele, a tre anni dal loro primo ruolo da protagonisti insieme. 

E ancora: Matilda De Angelis, interprete del nuovo film di Stefano Mordini ‘La Lezione’, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nelle sale dal 5 marzo. 

Il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla fondazione del Corriere, al quale è dedicato il volume ‘1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera’; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giulia Veronesi, direttrice dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica all’IRCCS Ospedale San Raffaele. 

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con: Flora Tabanelli, a soli 18 anni l’italiana più vincente di sempre nello sci freestyle e Medaglia di Bronzo nel big air ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; Nino Frassica; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi; Gabriele Cirilli, in tour nei teatri d’Italia con “Cirilli & Family” e nel cast di ‘Only Fun – Comico Show’ su NOVE; Giovanni Esposito; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani alias Lapo Elkann, reduce dalla conduzione della terza serata del 76° Festival di Sanremo; Francesco Paolantoni; Giucas Casella. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

Adnkronos News

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.