Iannicelli: ”Sentivo che il Napoli avrebbe vinto”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato la vittoria del Napoli a Verona:

Factory della Comunicazione

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi è diventato un re dal cuore innamorato’. L’incipit della canzone di Sal Da Vinci di Sanremo, che si conclude poi con il refrain: ‘Saremo io e te per sempre’. Il tema è Conte, perché ho l’impressione che si sia rotto qualcosa. L’impressione che ho avuto oggi è che un Napoli che si trascinasse stancamente e rimango nella metafora del Festival di Sanremo, che si trascina un po’ stancamente. Perché il conduttore attuale ha già fatto capire, già sa che non sarà il conduttore della prossima edizione. Io all’80′ ho detto il Napoli, entro un quarto d’ora, vince la partita e ci ho preso proprio al millesimo, perché il Napoli ha segnato al 95′. Ha segnato un gol pesantissimo Lukaku per lui innanzitutto ed è stato bello anche il gesto di alzare la mano al cielo dedicandolo al papà, che è purtroppo scomparso negli ultimi mesi. Ha segnato un gol pesantissimo per il Napoli, perché se fosse finita in parità la gara domani sera c’era il rischio che il Napoli si ritrovasse o una contendente alle calcagne o addirittura una contendente sopra nella lotta per la Champions League. Però io ho l’impressione che qualcosa si sia rotto, perché oggettivamente la mollezza vista sul terreno di gioco ha lasciato interdetti tutti noi. Tant’è vero che avevamo tutti la percezione che prima o poi il pasticcio con il Verona che pareggiava sarebbe avvenuto. Lasciamo stare poi le circostanze.“‘