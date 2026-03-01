NewsIn EvidenzaNapoli

Caressa, le parole sull’episodio con Bergomi a Napoli – TMW

By Daniele Garofalo
0

Napoli è un città particolare, o la odi o la ami, tutto quello che accade sotto le pendici del Vesuvio ha un qualcosa di diverso. Sarà per il clima, per la cucina, per la storia che ha attraversato la citta partenopea ma Napoli ha un quel fascino che la contraddistingue dalle altre città.

Factory della Comunicazione

Lo ha sottolineato Fabio Caressa, conduttore e telecronista Sky, che nel corso del podcast PoretCast ha evidenziato il clima surreale che si vive sulla tribuna stampa dello Stadio Maradona. Il racconto riporta in auge un vecchio episodio che vede protagonista Beppe Bergomi, suo compagno di telecronaca, riportato da tuttomercatoweb.com:

“A Napoli il tavolo dove facciamo la telecronaca è praticamente in mezzo alla gente della tribuna. Quindi succedono cose divertenti. Esempio: azione in area di rigore? C’è sempre chi urla: ‘Non era rigore?’ E magari prendono il monitor della telecronaca, se lo girano… Un giorno un signore elude la sorveglianza, si avvicina di soppiatto al nostro tavolo e comincia ad urlare: “Siete contro Napoli, me**a!”. Beppe Bergomi impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo dicendo: “‘Che c**o vuoi?””.

Potrebbe piacerti anche
News

Colombo, la pagella dell’arbitro di Verona-Napoli! – Il Mattino

News

Palestra, il Napoli monitora la situazione! – Mediaset

Senza categoria

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali – Live Serie A

News

Live Serie A, blackout Lazio: Torino-Lazio 2-0!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.