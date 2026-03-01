Caressa, le parole sull’episodio con Bergomi a Napoli – TMW

Napoli è un città particolare, o la odi o la ami, tutto quello che accade sotto le pendici del Vesuvio ha un qualcosa di diverso. Sarà per il clima, per la cucina, per la storia che ha attraversato la citta partenopea ma Napoli ha un quel fascino che la contraddistingue dalle altre città.

Lo ha sottolineato Fabio Caressa, conduttore e telecronista Sky, che nel corso del podcast PoretCast ha evidenziato il clima surreale che si vive sulla tribuna stampa dello Stadio Maradona. Il racconto riporta in auge un vecchio episodio che vede protagonista Beppe Bergomi, suo compagno di telecronaca, riportato da tuttomercatoweb.com:

“A Napoli il tavolo dove facciamo la telecronaca è praticamente in mezzo alla gente della tribuna. Quindi succedono cose divertenti. Esempio: azione in area di rigore? C’è sempre chi urla: ‘Non era rigore?’ E magari prendono il monitor della telecronaca, se lo girano… Un giorno un signore elude la sorveglianza, si avvicina di soppiatto al nostro tavolo e comincia ad urlare: “Siete contro Napoli, me**a!”. Beppe Bergomi impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo dicendo: “‘Che c**o vuoi?””.