Calamai: ”Napoli vicino all’Inter, ma troppi infortuni”

By Lorenzo Capobianco
Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del Napoli che torna alla vittoria battendo il Verona 2-1 all’ultimo minuto:

“Vince anche il Napoli ma che fatica. Il gol in pieno recupero di Lukaku tiene vive le ambizioni di qualificazione Champions. Il futuro partenopeo passa dalla conquista di questo risultato. La grande Europa vale la conferma di Conte, la difesa dei giocatori più importanti e la possibilità di andare a intercettare due-tre nuovi acquisti di spessore. Ma sarà utile anche un’analisi severa di cosa non ha funzionato in questa stagione. La rosa del Napoli era a mio giudizio vicina a quella dell’Inter, Perché sono arrivati infortuni a raffica? Perché Conte non è riuscito a essere il solito valore aggiunto? Perché in Champions gli azzurri non sono mai stati protagonisti? Il presidente De Laurentiis aspetta risposte chiare. E convincenti”.

