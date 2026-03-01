NewsCalcioNapoli

Biglietti Napoli – Torino: Pochi posti ancora liberi. Sold out vicino!

Queste le disponibilità dei biglietti per Napoli - Torino

By Sara Di Fenza
0

Venerdì 6 marzo torna in campo il Napoli contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Ad oggi sono sold out quasi tutti i settori, con pochi biglietti ancora in vendita. Questa è la situazione al momento:

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Iannicelli sul Napoli: “Ho l’impressione che ci siano delle situazioni in…

News

Collina: “Sta funzionando molto bene il Football Video Support”

News

Del Genio sul Napoli: “Con le medio-piccole è in difficoltà”

News

Novità anti “furbetti” delle simulazioni e delle perdite di tempo. Ifab, svolta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.