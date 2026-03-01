Adnkronos News

Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi

Oggi, domenica 1 marzo, alle ore 14.00 su Canale 5 torna l’appuntamento con Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. 

La corsa verso il serale entra nel vivo: sono ancora in gara 8 cantanti e 6 ballerini. Chi conquisterà i tre ‘sì’ dei professori, necessari per accedere alla fase finale del programma? 

Al momento indossano la maglia oro – simbolo dell’accesso al serale – i ballerini Emiliano e Alex e i cantanti Michele e Angie. 

A valutare la gara di canto in studio ci saranno Irene Grandi e Don Joe, rapper, dj e producer. 

Per la gara di ballo, invece, la classifica sarà affidata al coreografo e regista teatrale Giorgio Madia e alla critica di danza e direttrice della testata Effebi Francesca Bernabini. 

Superospiti della puntata due cantautori e un’attrice. Sul palco l’amatissimo rapper genovese Bresh con ‘Introvabile’ e Alessio Bernabei, che si esibirà con ‘Tevere’.  

In studio anche Giusy Buscemi, protagonista della fiction di Canale 5 ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’. 

