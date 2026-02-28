Yilmaz, l’agente: “E’ un giocatore d’élite e punta alle big d’Europa”

Tuncay Maldan, agente di Baris Yilmaz, esterno del Galatasaray, è intervenuto al sito gonfialarete.com. Di seguito le sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

Quanto è cresciuto Yilmaz e in quali aspetti?

“È un gran lavoratore. Anno dopo anno è cresciuto in tutti gli aspetti del gioco. La sua potenza, la sua intelligenza, la sua tecnica hanno fatto progressi significativi. A mio parere è un giocatore d’élite.”

Ha sempre giocato in Turchia e dal 2021 milita nel Galatasaray. Pensi che dopo queste prestazioni in Champions League potrebbe fare il salto in un grande club?

“Ha sempre puntato a giocare nei grandi campionati ed è stato contattato in passato da grandi club europei e anche sauditi, ma il Galatasaray finora non ha accettato nessuna offerta perché lo considera molto importante per la squadra e oggi ha dimostrato ancora una volta perché il Galatasaray non lo ha lasciato andare finora.”

Il Napoli ti ha mai contattato?

“Non ufficialmente”

Il Napoli può essere un’opzione per il futuro di Yilmaz?

“Per il momento ha grandi ambizioni con il Galatasaray in Champions League e nel campionato nazionale, ma in futuro giocare in club importanti in Europa è sempre un’opzione”

In quale zona del campo pensi che dia il meglio di sé?

“Sia sulla fascia destra che su quella sinistra. E anche come attaccante”

Puoi dirci qualcosa sul suo rapporto con Lang? E magari anche con Osimhen…

“Ha un buon rapporto con tutti”