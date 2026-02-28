Verona/Napoli: le scelte di Conte e l’ipotesi di formazione

Appuntamento alle 18.00 per Verona/Napoli. Trasferta delicata per gli azzurri dopo lo stop con polemiche in quel di Bergamo. Conte sta valutando le ultime scelte di formazione. Ne scrive il CdS: “Però la rifinitura, ieri, ha dato diverse indicazioni, a partire dalla porta: Meret è pronto a ritrovare una maglia da titolare mentre in difesa le scelte sono le solite, le uniche possibili con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno a comporre la linea. A centrocampo le altre due novità (oltre al portiere) rispetto a Bergamo con il ritorno dal primo minuto di Politano a destra e di Spinazzola a sinistra. A centrocampo confermata la coppia Lobotka-Elmas con Gilmour che scalpita e che potrebbe avere spazio a gara in corso. Blindato anche il tridente offensivo, Vergara-Alisson dietro Hojlund, la nuova soluzione scelta da Conte alla New Balance Arena dall’inizio per ravvivare l’attacco puntando su tre giocatori Under 23 che a Bergamo, al netto della sconfitta, avevano dato segnali incoraggianti e che ora, contro il Verona, saranno chiamati a implementare il numero di gol fatti (39) per blindare la zona Champions mettendosi comodi con i tre punti e aspettando, domani, l’esito di Roma-Juve.”

