Verissimo, oggi sabato 28 febbraio: gli ospiti e le interviste

Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 28 febbraio, e domani, domenica 1 marzo, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

A Verissimo le emozioni del campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e di sua moglie Chiara per l’arrivo nella loro vita della piccola Camilla.

Silvia Toffanin accoglierà Lisa Vittozzi, che è entrata nella storia dello sport italiano per essere stata la prima atleta azzurra a vincere, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, per il Biathlon, la medaglia d’oro nell’inseguimento e poi anche quella d’argento nella staffetta mista.

Saranno ospiti con i loro racconti di vita: Chiara Iezzi, Taylor Mega e Agnese e Roberto, coppia uscita di recente da Uomini e Donne e pronta a giurarsi amore eterno. Infine, spazio alla richiesta di verità di Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo, il ragazzino di 15 anni che si è tolto la vita a Senigallia, perché vittima di bullismo.

Aria di Olimpiadi Invernali anche nell’appuntamento della domenica con l’intervista a Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio di velocità, avendo conquistato due ori, uno nei 3.000 metri e uno nei 5.000. E ancora, dai Giochi di Milano Cortina 2026 saranno protagonisti: Stefania Constantini e Amos Mosaner, vincitori della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling.

Per il primo anniversario della scomparsa di Eleonora Giorgi, saranno a Verissimo, per ricordarla, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Inoltre, in studio la grinta e i progressi ottenuti grazie alla riabilitazione del pugile Daniele Scardina, colpito nel 2023 da una grave emorragia cerebrale e le emozioni di Romina Carrisi.

A Verissimo, il dolore e la ricerca di giustizia di Patrizia Mercolino per la straziante perdita del figlio Domenico. Il bambino, di appena due anni e mezzo, è scomparso sabato 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato, a causa di una catena di incredibili errori. Con lei l’avvocato Francesco Petruzzi.

Infine, in studio, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Per la Procura, l’uomo resta sempre l’unico indagato per la morte della moglie.

