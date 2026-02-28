Uno spiraglio per Politano e Spina
Potrebbero cantare Politano e Spinazzola. In tempi di Sanremo, più che lecito. Con Matteo, oggi, si potrebbe rivedere anche Spina, quasi un segno del destino per due che sembrano viaggiare a braccetto. In loro assenza, Gutierrez sembra aver convinto tifosi e allenatore, ma c’è tempo. Sono loro due a volersi riprendere la scena, a coprire entrambe le fasce, a fare coppia dentro e fuori dal campo possibilmente. Hanno vissuto a braccetto la stagione dello scudetto, tutta l’estate in famiglia, poi anche questa annata piena di difficoltà per entrambi. Erano in panchina a Bergamo e a Verona potranno garantire il massimo impegno.
I numeri, in fondo, come sottolinea Il Mattino, sono dalla loro parte: Politano, per esempio, è tra i calciatori del Napoli più “creativi” anche in una stagione in cui l’attacco non ha entusiasmato. L’esterno crea 1.51 occasioni da gol per partita di media, occasioni che fanno di certo gola a questo Napoli dalle polveri bagnate. Un dato che conferma quanto bene possa fare Politano offensivamente, quanto serva anche la sua verve alla squadra. Con l’ingresso di Alisson Santos dall’altro lato del campo, inevitabile dare una scossa a tutto il reparto.
Serve affidarsi ai veterani nel momento decisivo di questa stagione, serve l’esperienza di chi – come Matteo – sa cosa significhi vincere e portare a casa un obiettivo con la maglia azzurra. Per scendere nuovamente in campo in Champions e prendersi la scena tra un anno.