Uno spiraglio per Politano e Spina

Potrebbero cantare Politano e Spinazzola. In tempi di Sanremo, più che lecito. Con Matteo, oggi, si potrebbe rivedere anche Spina, quasi un segno del destino per due che sembrano viaggiare a braccetto. In loro assenza, Gutierrez sembra aver convinto tifosi e allenatore, ma c’è tempo. Sono loro due a volersi riprendere la scena, a coprire entrambe le fasce, a fare coppia dentro e fuori dal campo possibilmente. Hanno vissuto a braccetto la stagione dello scudetto, tutta l’estate in famiglia, poi anche questa annata piena di difficoltà per entrambi. Erano in panchina a Bergamo e a Verona potranno garantire il massimo impegno.