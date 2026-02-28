NewsCalcioSu X.com

UFFICIALE – Comunicate le formazioni di Napoli e Verona

By Giuseppe Sacco
0

 

Factory della Comunicazione

Dal primo minuto i due tecnici hanno deciso così

 

 

Le formazioni ufficiali

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco
Allenatore: Antonio Conte

Potrebbe piacerti anche
News

Marino: ”Napoli, adesso viene il bello”

News

Verona: proteste dei tifosi per i divieti agli Ultras!

News

L’IFAB approva le nuove norme regolamentari: ecco i cambiamenti

News

“Conte ha tante esigenze, vedremo se ADL lo accontenterà ancora”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.