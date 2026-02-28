Tutto per la tranquillità della Champions: quanti punti servono

È chiaro che per Conte spezzare il filo dei pensieri non è facile: non accetta che qualcuno possa pensare che questa gara sia semplice perché il Verona è ultimo in classifica, ha la convinzione (e lo ha spiegato alla squadra) che l’avversario vorrà fare belle figura contro l’avversaria che ha lo scudetto sul petto e che è terza in classifica.