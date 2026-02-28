Trotta: ”Giovane sarà decisivo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

“Penso di sì, anche se è stato meno impattante rispetto ad Alisson. È un giovane e va considerato come tale. Le qualità le ha dimostrate, però devono essere confermate in un contesto come quello di Napoli, che è una piazza esigente. Anche se sei giovane, qui c’è sempre la pretesa di vederti rendere subito.”