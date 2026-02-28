Trotta: ”Giovane sarà decisivo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.
Giovane, acquistato dal Verona, che oggi sfiderà il Napoli, per lei ha le caratteristiche per indossare la maglia del Napoli?
“Penso di sì, anche se è stato meno impattante rispetto ad Alisson. È un giovane e va considerato come tale. Le qualità le ha dimostrate, però devono essere confermate in un contesto come quello di Napoli, che è una piazza esigente. Anche se sei giovane, qui c’è sempre la pretesa di vederti rendere subito.”
Antonio Conte resterà al Napoli anche nella prossima stagione?
“Da quello che percepisco dalle dichiarazioni, credo di sì. Però finché non ci sarà una conferma ufficiale, il dubbio resta. È una domanda difficile. Molto dipenderà anche da come il Napoli concluderà questa stagione.”