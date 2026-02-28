Stefano De Martino conduttore Sanremo 2027: “Carlo, non spegnere il telefono: ne avrò bisogno”

(Adnkronos) –

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio, dopo le indiscrezioni, è arrivato in diretta sul palco del teatro Ariston: Carlo Conti è sceso in platea per raggiungere proprio il conduttore di ‘Affari Tuoi’ e consegnare simbolicamente, per la prima volta nella storia del festival, il testimone al collega.

Factory della Comunicazione

“Voglio salutare un collega, un amico, il grande protagonista di ‘Affari Tuoi’ Stefano De Martino!”, ha detto Conti ricordando che De Martino sarà in onda dal 4 marzo con ‘Stesera tutto è possibile’.

Poi l’annuncio sul Festival 2027: “Ti meriti questo incarico, ti meriti questo ulteriore bel passaggio della bellissima carriera che stai facendo”, ha aggiunto Conti.

De Martino, visibilmente emozionato, gli ha preso la mano e l’ha avvicinata cuore: “Senti”. Poi lo ha ringraziato: “Ricevere questo testimone da te per me è un onore vero. Un gesto di generosità non scontato, che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai per questa opportunità e poi, come ci diciamo spesso quando ci sentiamo al telefono: testa bassa e pedalare!”, ha aggiunto De Martino che poi ha chiesto a Conti: “Non spegnere il telefono Carlo, ne avrò bisogno”. “Per te sono sempre a disposizione”, ha concluso Conti.

—

spettacoli

[email protected] (Web Info)