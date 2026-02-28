Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Lecce

La 27esima giornata di Serie A si apre al Sinigaglia, dove sono pronte a scendere in campo Como e Lecce. Di seguito le scelte dei due allenatori:
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Diao. Allenatore: Fabregas.
LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ramadani, Coulibaly, Gallo; Banda, Gandelman; Cheddira.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Herrero Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Jean Gaby, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Ngom. Allenatore: Di Francesco.