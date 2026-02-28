NewsCalcioSerie A

Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Lecce

By Simona Marra
0

La 27esima giornata di Serie A si apre al Sinigaglia, dove sono pronte a scendere in campo  Como Lecce. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Factory della Comunicazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Smolcic, Diego Carlos, Diao. Allenatore: Fabregas.

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Ramadani, Coulibaly, Gallo; Banda, Gandelman; Cheddira.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Herrero Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Jean Gaby, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Ngom. Allenatore: Di Francesco.

Potrebbe piacerti anche
News

Scotto: “Con Open VAR vengono a galla tutti i limiti”

News

Tutto per la tranquillità della Champions: quanti punti servono

Calcio

Salvione su Anguissa: “Si va verso un rientro contro il Torino con McT”

News

Napoli, Alisson Santos verso la conferma: accordo fino al 2031 e opzione da 16,5…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.