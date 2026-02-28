Serie A: anticipi e posticipi, alla Juve tre passerelle serali!

Definito il calendario delle squadre impegnate nelle coppe europee, la Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi per le prossime tre giornate di campionato. Alla luce dell’eliminazione dell’Inter, come prevedibile, il derby di Milano si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45: si tratta di uno dei big match scelti in esclusiva da Dazn a inizio stagione.

Inter-Atalanta sarà anticipata a sabato 14 alle ore 15, la Fiorentina sarà a Cremona lunedì 16 dopo l’andata degli ottavi di Conference e domenica 22 ospiterà l’Inter al Franchi alle 20.45. Sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. Anche in quel weekend la Juventus anticiperà al sabato sera, ospitando in questo caso il Sassuolo.