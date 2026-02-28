Serie A: anticipi e posticipi, alla Juve tre passerelle serali!
Definito il calendario delle squadre impegnate nelle coppe europee, la Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi per le prossime tre giornate di campionato. Alla luce dell’eliminazione dell’Inter, come prevedibile, il derby di Milano si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45: si tratta di uno dei big match scelti in esclusiva da Dazn a inizio stagione.
Sabato 7, oltre all’Atalanta, come si legge sul CdS, anticiperà anche la Juve, che aspetta il Pisa allo Stadium alle 20.45. Lunedì 9 si chiuderà con Lazio-Sassuolo.
Inter-Atalanta sarà anticipata a sabato 14 alle ore 15, la Fiorentina sarà a Cremona lunedì 16 dopo l’andata degli ottavi di Conference e domenica 22 ospiterà l’Inter al Franchi alle 20.45. Sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. Anche in quel weekend la Juventus anticiperà al sabato sera, ospitando in questo caso il Sassuolo.
28ª giornata
venerdì 6 marzo
Napoli-Torino20.45
sabato 7 marzo
Cagliari-Como15.00
Atalanta-Udinese18.00
Juventus-Pisa20.45
domenica 8 marzo
Lecce-Cremonese12.30
Bologna-Verona15.00
Fiorentina-Parma15.00
Genoa-Roma18.00
Milan-Inter20.45
lunedì 9 marzo
Lazio-Sassuolo20.45
29ª giornata
venerdì 13 marzo
Torino-Parma20.45
sabato 14 marzo
Inter-Atalanta15.00
Napoli-Lecce18.00
Udinese-Juventus20.45
domenica 15 marzo
Verona-Genoa12.30
Pisa-Cagliari15.00
Sassuolo-Bologna15.00
Como-Roma18.00
Lazio-Milan20.45
lunedì 16 marzo
Cremonese-Fiorentina20.45
30ª giornata
venerdì 20 marzo
Cagliari-Napoli18.30
Genoa-Udinese20.45
sabato 21 marzo
Parma-Cremonese15.00
Milan-Torino18.00
Juventus-Sassuolo20.45
domenica 22 marzo
Como-Pisa12.30
Atalanta-Verona15.00
Bologna-Lazio15.00
Roma-Lecce18.00
Fiorentina-Inter20.45